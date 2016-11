Schweiz 1 10:00 bis 11:00 Magazin Sternstunde Religion Gefährliche Annäherung - Religion und Politik in der Türkei Gefährliche Annäherung - Religion und Politik in der Türkei CH 2016 2016-11-22 11:00 Stereo HDTV Merken Nach dem Militärputsch vom 15. Juli sind in der Türkei Zehntausende von Männern und Frauen - Intellektuelle, Akademiker, Journalisten und Politiker - verhaftet oder entlassen worden. Der Vorwurf des Terrorismus ist allgegenwärtig. Die Regierung Erdogan behauptet, hinter dem Putsch stehe die konservative islamische Gülen-Bewegung. Was passiert derzeit in der Türkei hinter den Kulissen? Welche Rolle spielt dabei die Re-Islamisierung unter Staatspräsident Recep Erdogan? Und wie wirkt sich die politische Situation in der Türkei auf Menschen mit türkischen Wurzeln in der Schweiz aus? Die Politikwissenschaftlerin Emel Topçu lebt in Ankara. In "Sternstunde Religion" berichtet sie, wie die Menschen in der Türkei den Putsch und die Wochen seither erlebt haben. Die Politikwissenschaftlerin Seyhan Bayraktar lebt in der Schweiz und kennt die Situation von türkischen Migrantinnen und Migranten. Gemeinsam mit SRF-Korrespondent Werner van Gent beurteilen sie das aktuelle Geschehen in der Türkei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Norbert Bischofberger Gäste: Gäste: Seyhan Bayraktar (Politikwissenschaftlerin), Werner van Gent (SRF-Korrespondent), Emel Topçu (Politikwissenschaftlerin) Originaltitel: Sternstunde Religion