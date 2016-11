Servus TV 12:35 bis 13:40 Dokumentation Menschen, Mythen und Legenden Die Pyramiden von Bosnien A 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die fünfstündige Themennacht "Menschen, Mythen und Legenden" liefert Ursachen und Hintergründe mysteriöser Entdeckungen, geheimnisvoller Überlieferungen und sagenumwobener Erzählungen. Gab es in Bosnien vor Hunderten von Jahren tatsächlich Pyramiden, die größer waren als die in Ägypten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Menschen, Mythen und Legenden