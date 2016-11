tagesschau24 20:15 bis 21:00 Reportage Deutschland und der Koran: Wie passt das zusammen? Diezemanns Reisen in die Welt des Islam D 2016 2016-11-20 01:15 Stereo Untertitel 16:9 Merken "Der Islam gehört zu Deutschland" - dieser Satz des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff wird seit Jahren leidenschaftlich diskutiert. Vier Millionen Muslime leben in Deutschland: als deutsche Bürger, als Zuwanderer, als Flüchtlinge. Doch ihre Religion wird von vielen ängstlich beobachtet. Passen die Glaubenssätze und Vorschriften des Koran zu deutschen Grundwerten und Traditionen? Gibt es einen "richtigen" und einen "falschen" Islam? Und vor allem: Wie vereinbaren die Muslime ihren Glauben mit dem weitgehend säkularisierten deutschen Alltag? SWR-Reporter Kai Diezemann begibt sich mit diesen Fragen auf eine Recherche-Reise durch Deutschland. In Schwäbisch Gemünd trifft er die Religionslehrerin Safiyet Brucks. Sie ist Muslima und hat islamische Theologie an einer deutschen Pädagogischen Hochschule studiert. Nun soll sie in Schwäbisch-Gmünd muslimischen Kindern einen weltoffenen, toleranten Islam vermitteln - ein Modellprojekt, um die Weitergabe des Glaubens nicht ausschließlich Koranschulen und Imamen zu überlassen. Drei Viertel der muslimischen Schüler nehmen das freiwillige Angebot an, denn das religiöse Wissen über den Koran ist bei vielen Familien nicht sehr ausgeprägt. Und in den Koranschulen liegt der Schwerpunkt des Unterrichts meist auf der Praxis, dem Beten in arabischer Sprache. In Berlin-Neukölln erlebt Diezemann die Arbeit eines sogenannten Friedensrichters. In alter, islamischer Tradition vermittelt dieser bei Streitigkeiten zwischen Familien. Ist das "Mediation"? Oder ist es schon eine Umgehung des Rechtstaates? Schließlich begegnet der Autor aber auch Opfern von Gewalt, die ihnen aufgrund einer vermeintlichen islamischen Tradition angetan wurde: Etwa eine junge Frau, die fast ihr Leben verloren hat, weil sie nicht den Mann heiraten wollte, den ihre Eltern für sie vorgesehen hatten. Oder die Islamkritikerin Sabatina James, die seit Ihrer Konversion zum Christentum von Extremisten mit dem Tode bedroht wird. Zu Wort kommen aber auch Vertreter eines modernen Islams, die eine zeitgemäße Ausübung der Religion fordern. Und für die es keine Frage ist, dass sich der in Deutschland gelebte Islam an den Werten und Leitlinien des Grundgesetztes orientieren kann - und muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutschland und der Koran: Wie passt das zusammen? Regie: Kai Diezemann/Christiane Blume/Torben Schmidt

