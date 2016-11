Nick 03:50 bis 04:15 Jugendserie Zoey 101 Folge: 56 Das Gerücht USA 2008 Merken Michael und Logan erfahren, dass sie einen neuen Mitbewohner namens James bekommen. Sehr zu Logans Ärger entpuppt sich dieser als liebenswürdiger, gutaussehender Mädchenschwarm. Logan droht vor Eifersucht zu platzen und setzt das Gerücht in die Welt, dass James und Zoey ein Paar sind - was das Interesse der anderen Mädchen an James auch tatsächlich dämpft. Als Michael und Logan dann auch noch James aus dem Zimmer ekeln, meldet sich bei Michael aber doch das schlechte Gewissen. Auch für Logan erweisen sich die Behauptungen über Zoey und James als Bumerang: Denn als allmählich klar wird, wer die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht hat, gerät Logan bei seinen Mitschülern unter Druck... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Victoria Justice (Lola Martinez) Christopher Massey (Michael Barret) Erin Sanders (Quinn Pensky) Matthew Underwood (Logan Reese) Creagen Dow (Jeremiah Trottman) Marcus Briscoe (Guy #4) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Michael Grossman Drehbuch: Ethan Banville Musik: Michael Corcoran

