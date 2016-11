Nick 22:50 bis 23:45 Serien Misfits Folge: 21 Simons Mission GB 2011 Merken Einige der von unserem Team Getöteten kehren als Geister zurück, zum Beispiel Sally, die Simon Liebe vorgaukelt, doch ihn in Wirklichkeit zerstören will. Aber das wird ihr nicht gelingen. Tony, ihr Freund, der erste Bewährungshelfer, er will unbedingt seine Sally noch einmal sehen. Und da ist auch Rachel, die konservative, kleine Spießerin, die gottesfürchtig allen Freuden des Lebens entsagt hat. Auch sie hat noch eine Mission: Sie will all das nachholen, was sie sich versagt hat. Sie will Männer, Alkohol und Drogen. Doch als sie das alles genossen hat, weiß sie, sie will nur Rache nehmen und tötet Alisha. Und jetzt muss Simon zu seiner Mission in die Zukunft starten und zurückkehren, um zu verhindern, dass Alisha stirbt. Alles in allem ein Happy End, wenn auch ein etwas außergewöhnliches. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Gilgun (Rudy Wade) Iwan Rheon (Simon Bellamy) Lauren Socha (Kelly Bailey) Nathan Stewart-Jarret (Robert Sheehan) Antonia Thomas (Alisha Bailey) Mark Heap (Jonas) Danny Sapani (Tony Morecombe) Originaltitel: Misfits Regie: Jonathan Van Tulleken Drehbuch: Howard Overman Kamera: Felix Wiedemann Musik: Vince Pope

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 235 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 00:00 bis 01:00

Seit 55 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 55 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 55 Min.