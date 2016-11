WDR 00:00 bis 02:00 Musik Rockpalast: Crossroads Highlights Aufzeichnung vom 26. - 29. Oktober 2016 aus der Harmonie, Bonn D 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Zwei Mal pro Jahr präsentiert der WDR Rockpalast in der "Harmonie" in Bonn-Endenich das Crossroads-Festival. Vom 26. bis 29. Oktober 2016 werden in angenehmer Clubatmosphäre vier Tage lang internationale Acts präsentiert. Wie umfassend der Rockpalast stets alle Facetten des Rock darstellt und definiert wird deutlich an der musikalischen Bandbreite, für die "Crossroads" auch in dieser Staffel steht: Eine spannende Mischung aus verlässlichen Größen und interessanten Newcomern, die das weite Feld der Rockmusik in all ihren Facetten abbildet. Die "Crossroads - Highlights"-Sendung zeigt die Höhepunkte aller acht Konzerte. WHO KILLED BRUCE LEE stammen exotischer Weise aus Beirut und liefern eine kulturelle Rock'n'Roll-Achterbahnfahrt, THE ROOMSOUNDS wurden von berufenem Munde als "the future of Rock'n'Roll" bezeichnet, XIXA vereinen südamerikanischen Cumbia mit Desert-Rock, KAMCHATKAs Rock lässt die 60er und 70er wieder aufleben, das schwedische Kunstprojekt FELIN bezieht sich musikalisch auf Blondie und Garbage, die MONOPHONICS gelten als eine der besten Live-Soulacts des Planeten, DRAWING CIRCLES ist ein junges deutsches Trio, das im Ambient Alternative Indie daheim ist und SIMO ist die Blues- und Southern-Rock gewordene Definition eines Powertrios. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rockpalast