WDR 20:15 bis 21:45 Reportage Wunderbare Weihnachtsmärkte im Westen Eine winterliche Reise von Aachen bis Winterberg D 2015 Stereo Untertitel HDTV Merken Wenn es draußen kalt wird, die Abende lang und dunkel sind, ist genau die richtige Zeit gekommen, um einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt zu trinken. Hunderte dieser Märkte gibt es zwischen Mitte November und Heiligabend in Nordrhein-Westfalen. Besonders große und winzig kleine, mit schmalen Gassen und pittoresken Buden, in denen es Printen, Bonbons, Bratäpfel und Weihnachtsschmuck gibt. Traditionelles Handwerk kann bestaunt werden und überall riecht, duftet und schmeckt es. Auf einer winterlichen Reise von Aachen über die Eifel und das Sauerland bis zum Münsterland und an den Niederrhein besucht das WDR-Team bezaubernde und wunderbare Weihnachtsmärkte im Westen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wunderbare Weihnachtsmärkte im Westen

