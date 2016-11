WDR 09:50 bis 11:30 Musik Jazzline: Jazzfestival Viersen 2016 Jazzfestival Viersen 2016 (1/2) D 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Im September feierte das Internationale Jazzfestival Viersen einen runden Geburtstag. Zur 30. Ausgabe kamen über hundert Musikerinnen und Musiker an den Niederrhein und machten die ausverkaufte Festhalle und zwei Nebenbühnen für ein Wochenende zum Zentrum des Jazz in NRW. Viersen darf stolz behaupten, dass sein Festival die letzten 30 Jahre nicht nur überstanden hat. Es hat sich inzwischen neu erfunden und vereint auf sympathische Weise die Liebe zur Improvisation mit dem Spaß an Soul, Funk und Pop. Immer geht es um handgemachte Musik auf höchstem Niveau. Unsere zweiteilige Festivaldoku zeigt Ausschnitte aller Konzerte, insgesamt über drei Stunden Musik, Backstage Impressionen und Interviews. Dazu gehören auch die letzten Neuerungen des Festivals: die Jazzband Challenge und der artist in residence. Musikalische Highlights waren Nils Landgren und die Bochumer Symphoniker, das Wolfgang Haffner Allstar Quartet mit Michael Wollny, Florian Weber feat. Samy Deluxe, Fanfare Ciocarlia, die WDR Big Band mit dem Programm "Cuban Night" und die Berliner Sängerin Lisa Bassenge. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Jazzline