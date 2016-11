BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Tanz Der Komödienstadel Göttinnen weißblau D 2016 Dolby Untertitel Merken Hoch droben in den verschneiten Ammergauer Alpen regieren die drei ehrgeizigen Schwestern Traudl, Wilma und Vroni den Gasthof Schwanenwirt als alteingesessenen Familienbetrieb. Alle Zeit, alle Liebe und Energie fließen in die Wirtschaft - und in die Vorbereitungen des traditionellen Silvesterabends, für den sich 120 namhafte Gäste angemeldet haben. Für Vronis und Wilmas Ehemänner Franz und Edi bleiben da weder Zeit noch Zuwendung. Traudl, bereits glücklich verwitwet, konzentriert sich lieber auf die Zukunft ihres Sohnes Andreas, den sie reich verheiraten möchte. Andreas aber will nicht so armselig enden wie seine beiden geknechteten Onkel. Als Franz seinen Bürgermeisterposten an seine Schwägerin Traudl verliert und Wilma den Lebenstraum ihres Mannes Edi platzen lässt, sehen die Männer in ihrem Leben keinen Sinn mehr. Doch die Perspektive, dass ihre Ehefrauen nach dem Ableben der Männer zu den wohlhabendsten Witwen der Ammergauer Alpen gehören würden, gefällt Franz und Edi ganz und gar nicht. So beschließen sie, für all die erduldeten Erniedrigungen endlich Rache zu nehmen. Ausgerechnet kurz vor der Silvestergala beginnt die große Sabotage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johanna Bittenbinder (Traudl Hepperger, Wirtin u. Bürgermeisterin) Dieter Fischer (Franz Thalmeier, ihr Schwager) Corinna Binzer (Vroni Thalmeier, Wirtin u. Frau von Franz) Winfried Hübner (Edi Weinfurtner, Scherzartikelvertreter i.R.) Heide Ackermann (Wilma Weinfurtner, Wirtin u. Frau von Edi) Andreas Bittl (Andreas Hepperger, Sohn von Traudl) Markus Neumaier (Willi Winkler, sportlicher Briefträger) Originaltitel: Der Komödienstadel Regie: Utz Weber

