Patrick Kenzie (Casey Affleck) und Angela Gennaro (Michelle Monaghan) sind privat und beruflich ein Paar. Die beiden Privatdetektive leben und arbeiten in Boston. Ihr jüngster Auftrag handelt von der 4-jährigen Amanda, die aus ihrer Wohnung spurlos verschwand. Für ihre Tante Beatrice McCready (Amy Madigan) suchen sie gemeinsam mit den Detectives Broussard (Ed Harris) und "Poole" (John Ashton) nach dem Mädchen. Polizeichef Doyle (Morgan Freeman) missbilligt die Amateure, doch sie finden die erste Spur.

Ein fesselndes wie düsteres Milieu-Drama hat sich Oscar-Preisträger Ben Affleck ("Good Will Hunting") für sein Regiedebüt ausgesucht. Nach einem Buch von "Mystic River"-Autor Dennis Lehane schuf er einen modernen Film Noir um seelische und soziale Abgründe.