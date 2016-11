Pro7 Fun 12:55 bis 14:30 Thriller Die Regeln der Gewalt USA 2007 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vor einigen Jahren standen Chris Pratt (Joseph Gordon-Levitt) als Star der Schulhockeymannschaft alle Türen offen. Bis er einen Autounfall verschuldete, bei dem zwei seiner besten Freunde ums Leben kamen und er selbst einen schweren Hirnschaden davon trug. Nun muss er täglich in Therapie, kann sich die einfachsten Dinge nicht merken, lebt bei seinem blinden Kumpel Lewis (Jeff Daniels) und arbeitet als Nachtwächter in einer Bank. Das wollen sich Gary (Matthew Goode) und Luvlee (Isla Fisher) für einen Raubzug zu Nutze machen.

Ein geistig Behinderter in einem finsteren Spiel erinnert an "Memento", aber dieser subtile, toll besetzte und gespielte Film Noir geht seinen ganz eigenen Weg. Die Vorbereitungen auf den brutalen Bankraub fördern die Spannung, die Tragik der Hauptfigur emotionale Nähe. Schauspieler: Joseph Gordon-Levitt (Chris Pratt) Jeff Daniels (Lewis) Matthew Goode (Gary Spargo) Isla Fisher (Luvlee) Carla Gugino (Janet) Bruce Mc Gill (Robert Pratt) Alberta Watson (Barbara Pratt) Originaltitel: The Lookout Regie: Scott Frank Drehbuch: Scott Frank Kamera: Alar Kivilo Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12