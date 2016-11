Tele 5 00:45 bis 02:25 Horrorfilm Sheitan F 2006 2016-11-21 04:20 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem Prolet Bart mit seinen Asi-Kumpels Thaï and Ladj unsanft aus dem Pariser Nachtclub Styx herausgeworfen wurden, fahren sie mit Barkeeperin Yasmine und ihrer neuen Bekanntschaft, der geheimnisvollen Eve, zu deren Haus auf dem Land. Dort erwartet sie am nächsten Morgen ein gastfreundlicher Hausherr mit derben Sitten und seltsamen Faible für Puppen. Sie bleiben zum Weihnachtsfest, doch das wächst sich im Verlauf des Tages zum veritablen Horrortrip aus. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Vincent Cassel (Joseph) Olivier Barthelemy (Bart) Roxane Mesquida (Eve) Julie-Marie Parmentier (Jeanne) Monica Bellucci (Vampirin) Nicolas Le Phat Tan (Thaï) Leïla Bekhti (Yasmine) Originaltitel: Sheitan Regie: Kim Chapiron Drehbuch: Kim Chapiron, Christian Chapiron Kamera: Alex Lamarque Musik: Nguyen Lê Altersempfehlung: ab 16