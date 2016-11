Tele 5 22:35 bis 00:45 Horrorfilm John Carpenters Vampire USA, J 1998 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Auftrag des Vatikans zieht Vampir-Killer Jack Cross mit seinem Team durch das amerikanische Hinterland, um Untote aufzustöbern, zu harpunieren und im Sonnenlicht in Rauch und Asche aufgehen zu lassen. Schließlich bekommt er es mit Valek zu tun, der mit Hilfe eines sagenumwobenen Kreuzes die Macht erhalten will, bei Tageslicht zu wandeln und fast Cross' gesamte Mannschaft niedermetzelt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: James Woods (Jack Crow) Daniel Baldwin (Tony Montoya) Sheryl Lee (Katrina) Maximilian Schell (Kardinal Alba) Thomas Ian Griffith (Valek) Tim Guinee (Pater Adam Guiteau) Gregory Sierra (Pater Giovanni) Originaltitel: Vampires Regie: John Carpenter Drehbuch: Don Jacoby Kamera: Gary B. Kibbe Musik: John Carpenter Altersempfehlung: ab 18

