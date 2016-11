Tele 5 15:35 bis 17:50 Thriller Die Schrecken der Medusa GB, F 1978 Nach einem Roman von Peter van Greenaway 2016-11-20 02:25 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach einem Mordanschlag auf sein Leben liegt Schriftsteller Jack Morlar im Krankenhaus. Obwohl der Autor klinisch tot ist, arbeitet sein Gehirn per Telekinese, was die Psychologin Dr. Zonfield herausfinden konnte. Nun soll der französische Austauschkommissar Brunel den Fall für Scotland Yard lösen. Tatsächlich kann Morlar mit seiner Gedankenkraft Katastrophen auslösen und sein Gehirn arbeitet an einem perfiden Plan. Doch Brunel, der unter Zeitdruck gerät, kann den sterbenden Morlar nicht aufhalten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Richard Burton (John Morlar) Lino Ventura (Inspektor Brunel) Lee Remick (Dr. Zonfeld) Harry Andrews (Kriminalassistent) Marie-Christine Barrault (Patricia Morlar) Michael Hordern (Atropos) Gordon Jackson (Dr. Johnson) Originaltitel: The Medusa Touch Regie: Jack Gold Drehbuch: John Briley Kamera: Arthur Ibbetson Musik: Michael J. Lewis