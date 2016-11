ONE 18:40 bis 19:10 Kochen Tim Mälzer kocht! Bolognese vegetarisch D 2012 2016-11-22 09:45 Stereo 16:9 Live TV Merken Spaghetti Bolognese: das Nudelgericht ist sicher in jedem Repertoire eines ambitionierten Hobbykochs vorhanden. Dieser Klassiker lässt sich aber auch mit einer fleischlosen Variante kreieren: Tim Mälzer nimmt anstelle des Hackfleischs einfach bunt gemischte Pilze der Saison und lässt sie im Backofen austrocknen. Dadurch bekommen Champignon, Kräuterseitling & Co. ein völlig neues Geschmacksaroma. Dazu gibt es einen Salat mit einer schmackhaften Vinaigrette aus Muskatkürbis und butterkaramellisierten Maronen. Das Rezept zur Sendung ab NDR Text Seite 590 und im Internet: www.ndr.de/kochen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tim Mälzer kocht!