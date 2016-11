ONE 13:00 bis 14:30 Komödie Sexy, clever und über 40 USA 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Solange man jung ist, stehen einem in Hollywood sämtliche Türen offen. Aber wehe, man hat die magische 40 überschritten: Dann muss man froh sein, überhaupt noch auf ein Studio-Gelände gelassen zu werden. Diese schmerzhafte Erfahrung darf auch Byrdie Langdon (Kirstie Alley) machen. Einst war sie eine gefeierte Drehbuchautorin, heute aber, nachdem sie sich für ein paar Jahre aus dem Geschäft zurückgezogen hatte, muss die Endvierzigerin sich mit blutjungen Produzenten und Talentscouts herumärgern, die zwar keine Ahnung, dafür aber jede Menge Macht haben. Kein Wunder also, dass Byrdie mit ihrer Drehbuchidee über den späten Triumph einer alternden Modedesignerin bei den Studios auf Granit beißt. Um den Produzenten zu beweisen, dass sie trotz ihres "hohen Alters" noch ein gutes Gespür für kassenträchtige Stoffe hat, heckt Byrdie einen Plan aus: Ihr attraktiver Neffe Jason Krueger (Eric Christian Olsen) soll sich als Drehbuch-Newcomer ausgeben und Byrdies Skript an ein großes Studio verkaufen. Zunächst läuft alles wie am Schnürchen: Die Produzenten und Agenten reißen sich förmlich um das junge Talent, wobei man auch ihm vorschlägt, seine Story doch etwas mehr auf das Teenager-Publikum auszurichten. Dann aber beginnt die Sache immer mehr aus dem Ruder zu laufen. Jason verkauft das noch ungeschriebene Drehbuch ausgerechnet an eine gute Freundin von Byrdie, die junge Produzentin Andrea (Stacy Grant), in die er sich Hals über Kopf verliebt hat. Nun muss Byrdie nicht nur innerhalb kurzer Zeit erste Drehbuchseiten liefern, sondern auch ihre Freundin belügen. Damit nicht genug, will Jason sein eigenes Autoren-Talent testen und gibt zwischendurch ein paar eigene, miserabel geschriebene Seiten ab. Nun ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der ganze Schwindel auffliegt. Der Jugendwahn Hollywoods ist berühmt-berüchtigt: Faltenlose Altstars und maskenhafte Botox-Gesichter sprechen eine deutliche Sprache. Die Komödie "Sexy, clever und über 40" nimmt diese Fixierung satirisch auf die Schippe. Kirstie Alley ('Harry außer sich', 'Fat Actress'), die im Verlauf ihrer Karriere selbst schon einige Höhen und Tiefen erlebt hat, ist als clevere Drehbuchautorin in einer Paraderolle zu sehen. Mit über 40 gehört man in Hollywood zum alten Eisen. Das muss auch die nicht mehr ganz junge Drehbuchautorin Byrdie feststellen, als kein einziger Produzent sich für ihre neue Filmidee interessiert: Die Story sei einfach nicht "jugendlich" genug. Um sich zu rächen, heckt Byrdie einen Plan aus. Ihr junger, gut aussehender Neffe Jason soll sich als aufstrebender Drehbuchautor ausgeben und Byrdies Drehbuch an den Mann bringen. Zunächst scheint der Plan bestens zu funktionieren, doch bald sorgt das Versteckspiel für allerlei Komplikationen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirstie Alley (Byrdie Langdon) Eric Christian Olsen (Jason "Krueger" Langdon) Stacy Grant (Andrea Davis) Peter Cockett (Ray McDeere) Britt Irvin (Stacy Herskowitz) Tobias Mehler (Richard Fleiss) Rob LaBelle (Steve Brooks) Originaltitel: Write & Wrong Regie: Graeme Clifford Drehbuch: George Beckerman Kamera: Tony Westman Musik: David Schwartz, Jonathan Grossman Altersempfehlung: ab 12