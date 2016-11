ONE 10:00 bis 10:30 Magazin extra 3 Satiresendung CDU ohne Kandidaten: Merkels Pleite bei der Bundespräsidenten-Kür / Früher war mehr Lametta: Der Bundesparteitag der Grünen / Durch Skrupellosigkeit zum Erfolg: Ich Trumpe jetzt! D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Christian Ehring zeigt den Irrsinn der Woche, immer bissig, frech und witzig. Extra 3 - die einzige Satiresendung. Auch im Internet: www.x3.de. Lange haben sie gestritten im Vorfeld des Grünenparteitags. Soll dieser Mann wirklich eine Rede halten? Wollen wir ihm das erlauben? Passt der zu uns? Zum Schluss hat sich die Realos durchgesetzt. Kretschmann durfte reden. Und Zetsche auch. Der Mercedes-Zetsche war da. Keine Denkverbote, das ist die Überlegung dahinter. Vielleicht ist das ja der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und Mercedes investiert in alternative Energien. Weitere Themen u. a.: * Der kleine Mann beim Parteitag der Grünen * Ich Trumpe jetzt! * Realer Irrsinn: Die goldene Wand von Veddel * Populismus-Experte Heinz Strunk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christian Ehring Originaltitel: extra 3