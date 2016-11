ONE 06:30 bis 07:00 Magazin Stilbruch Das Kulturmagazin "Frauen in der DDR" von Anna Kaminsky / Greta Tauberts Buch "Im Club der Zeitmillionäre" / Das Museum der Moderne D 2016 Stereo 16:9 Merken Anna Kaminsky: "Frauen in der DDR": Mutter sein und selbstverständlich berufstätig - die Frauen in der DDR werden rückblickend oftmals als besonders zuversichtlich und emanzipiert dargestellt. Doch stimmt der Mythos? Die Sozialforscherin und Geschäftsführerin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Anna Kaminsky, wagt in ihrem Buch "Frauen in der DDR" einen Gesamtblick auf die damalige Situation. Greta Taubert: "Im Club der Zeitmillionäre": Zeit ist Geld - diesen Spruch haben vor allem Deutsche verinnerlicht. Doch stimmt das wirklich? Für ihr Buch "Im Club der Zeitmillionäre" hat Greta Taubert Menschen getroffen, die Lebensentwürfe abseits der Hektik entworfen haben. Entwürfe zum Museum der Moderne: Am Berliner Kulturforum soll bis 2020 das neue Museum der Moderne entstehen. Gewonnen hat den Ideenwettbewerb das Schweizer Architekturbüro "Herzog & de Meuron". Sein und alle anderen eingereichten Entwürfe sind ab Mitte November in einer ausstellung zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Petra Gute Originaltitel: Stilbruch