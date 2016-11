N24 Doku 18:55 bis 19:50 Dokumentation Die Foodtruckerin - Es gibt Fleisch! D 2016 Merken Stall- oder Freilandhaltung, Discounter oder Metzger? Was macht es aus, das "gute Produkt"? Felicitas Then schaut Berlins beliebtesten Metzgern auf die Finger und verfolgt zurück, woher das schmackhafteste Fleisch wirklich kommt. Von Eichelschwein-Karree bis zum edlen Steak vom Kobe-Rind aus Asien: Getreu ihrem Motto "Pimp your Food" räumt die Köchin und Bloggerin auf mit langweiligen Schnitzel-Rezepten und macht aus jeder ihrer Kreationen einen wahren Augen- und Gaumenschmaus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Foodtruckerin