N24 Doku 03:35 bis 04:20 Dokumentation Superschiffe - Norwegian Breakaway: Jungfernfahrt eines Kreuzfahrt-Giganten CDN 2013 Der zweite Teil der Dokumentation begleitet die "Norwegian Breakaway" bei ihrer ersten Überquerung des Atlantiks zum Heimathafen in New York. Nach einer kurzen Testfahrt von Rotterdam nach Southampton geht es von England aus auf die siebentägige Reise nach Amerika - fast auf derselben Route wie einst die Titanic. Doch der Ozean ist zuweilen noch ebenso unberechenbar wie 1912. Wird das Kreuzfahrtschiff den Zeitplan trotz eines heftigen Sturms einhalten können? Originaltitel: Mighty Ships

