N24 Doku 00:40 bis 01:20 Dokumentation USA Top Secret: Das Geschäft mit dem Rausch USA 2013 In den Vereinigten Staaten gibt es weltweit die meisten Konsumenten illegaler Substanzen und das obwohl der Kampf gegen Drogen der längste und teuerste Krieg ist, den die US-Regierung je geführt hat. Ist das Geschäft mit dem Rausch gar zu einem Standbein der instabilen amerikanischen Wirtschaft geworden? "USA Top Secret: Das Geschäft mit dem Rausch" folgt dieser Spur und deckt auf, wie tief staatliche Organisationen wie die CIA in den Handel mit Drogen verstrickt sind. Originaltitel: America's Book of Secrets Altersempfehlung: ab 12