N24 Doku 12:25 bis 13:15 Dokumentation Mayday - Havarie über der Beringsee CDN 2011 Nachdem Flug 85 der Northwest Airlines am 9. Oktober 2002 etwa die Hälfte der Strecke zurückgelegt hat, verlieren die Piloten über der Beringsee plötzlich die Kontrolle über das Flugzeug. Ein defektes Ruder lässt die Maschine vom Kurs abweichen, sodass sie für die vier Flugzeugführer nur noch äußerst schwer zu steuern ist. Wird es den Piloten gelingen, die Boeing 747 zu bändigen und sicher notzulanden? Die damaligen Crew-Mitglieder beschreiben die angespannte Situation an Bord. Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Peter Maxwell (Captain Geib) Chris Gillett (Captain Hanson) Philip Shepherd (First Officer Fagan) Karin Coulter McPherson (Flight Attendant) Jeff Pangman (Air Traffic Controller) Deborah Merrick (NTSB Investigator) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: George D'Amato Drehbuch: Armen Kazazian Musik: Anthony Rozankovic