N24 Doku 09:50 bis 10:20 Dokusoap Auf Leben und Tod - Im reißenden Strom USA 2014 In bedrohlichen Situationen kann eine einzige Tat über Leben und Tod entscheiden. Doch wie befreit sich ein Kanu-Fahrer kopfüber aus reißendem Wildwasser? Welche Möglichkeiten bleiben einem Autofahrer, umgeben von haushohem Feuer und Rauch? Und inwieweit kann sich ein Co-Pilot schützen, wenn ein unausweichlicher Flugzeugabsturz droht? Die Doku-Reihe "Auf Leben und Tod" zeigt extrem gefährliche Momente und stellt den Zuschauer vor die wohl kniffligste Frage: Was würdest du tun? Originaltitel: Do or Die