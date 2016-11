RBB 04:05 bis 04:35 Ratgeber rbb Gartenzeit Ulrike Finck meldet sich aus dem Rosengut Langerwisch / Weihnachtsklassiker Amaryllis / Lichterketten in der Adventsdeko / Pflanzzeit für Rosen D 2016 2016-11-21 03:50 HDTV Live TV Merken Ulrike Finck meldet sich aus dem Rosengut Langerwisch: Auf einer Freilandfläche von zweieinhalb Hektar und in zehn Gewächshäusern wird dort über das Jahr alles aufgezogen und verkauft, was in den heimischen Garten, auf den Balkon oder in die Wohnung gehört. Derzeit präsentiert sich das Rosengut vor allem weihnachtlich: mit über 150.000 Weihnachtsternen und mit einer großen Adventsausstellung. Weihnachtsklassiker Amaryllis: Sie gehört mit ihren großen, prachtvollen Blüten zu den schönsten Zimmerpflanzen im Winter. Und weil die tropische Schönheit gerade im Winter die Hauptblüte hat, ist sie eine so beliebte Pflanze für den adventlichen Zimmerschmuck geworden. Lichterketten in der Adventsdeko: Mit Lichterketten kann man schnell und einfach eine festliche Stimmung für seine Adventsdekoration zaubern. Die Auswahl ist in diesem Jahr besonders groß, es gibt sie in vielen Größen, Formen und Farben. Besonders dekorativ sind sie in Adventsgestecken und Adventskränzen . Wir stellen verschiedene Beispiele für eine gelungene Adventsdeko in den Trendfarben Grün und Braun vor. Pflanzzeit für Rosen: November ist die klassische Pflanzzeit für Rosen, da die Erde noch feucht ist und die Rosen gut anwurzeln können. Bis vor kurzem noch pflanzte man vorwiegend wurzelnackte Rosen, heute bevorzugen die meisten Gärtner aber Containerrosen. Ulrike Finck klärt die Gründe dafür im Gespräch mit einer Rosenexpertin und zeigt, worauf man beim Einpflanzen achten sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ulrike Finck Originaltitel: rbb Gartenzeit

