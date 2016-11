RBB 01:00 bis 01:30 Dokumentation Achterbahn zurück ins Leben D 2015 2016-11-21 09:00 HDTV Live TV Merken Von einer Sekunde auf die andere ist das Leben des 23-jährigen Yoshi Grimm ein anderes. Ein unverschuldeter Motorradunfall ein Lastwagen missachtet die Vorfahrt. Die Folgen: Von der Brust abwärts querschnittgelähmt. Vor dem Unfall war Yoshij Grimm ein hoffnungsvoller junger Mann. Gutaussehend, Philosophiestudent, erfolgreicher Sportler, Synchronsprecher für ausländische Kinder- und Jugendfilme. Ein Jahr lang hat Autor Johannes Mayer den jungen Mann mit der Kamera begleitet und hautnah miterlebt, was die neue Situation Yoshi Grimm abverlangt. Sein Film beschreibt die schwierige Rückkehr in ein Leben im Rollstuhl - mit allen Höhen und Tiefen, schweren Rückschlägen und kleinen Fortschritten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Achterbahn zurück ins Leben Regie: Johannes Mayer