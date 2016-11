RBB 22:00 bis 22:40 Magazin rbb Sportplatz Aktuelles vom Sport in Berlin und Brandenburg D 2016 2016-11-20 04:35 Merken Hertha BSC zu Gast beim FC Augsburg: Das Spiel der Hertha gegen den FC Augsburg wird vor allem für einen ein ganz besonderes: Alexander Esswein. Der 26-Jährige trifft mit den Berlinern das erste Mal auf seinen Ex-Club, für den er die vergangenen zwei Spielzeiten absolviert hat. Die "Alte Dame" geht als klarer Favorit in die Partie und will sich mit einem Sieg weiter der Tabellenspitze nähern. Union Berlin empfängt den VfB Stuttgart zum Top-Spiel: Nachdem der 1. FC Union Berlin zuletzt zwei Niederlagen in der Liga und das bittere Pokal-Aus gegen Dortmund hinnehmen musste, wollen die Eisernen vor heimischem Publikum wieder punkten. Im Top-Spiel gegen den Tabellenzweiten VfB Stuttgart soll die bisher so erfolgreiche Saison im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei weitergehen, denn die Köpenicker haben den Aufsteig nach wie vor fest im Blick. Turnen: Turnier der Meister in Cottbus: In Cottbus findet zum zweiten Mal in diesem Jahr das "Turnier der Meister" statt. Die Region darf sich über eine Aufwertung des traditionsreichen Wettkampfes freuen, denn der Turnweltverband FIG nahm das Event in die Einzelweltcup-Serie auf. Unter den Startern sind mit Andreas Bretschneider und Lukas Dauser auch zwei deutsche Olympia-Teilnehmer. Schwimmen: Deutsche Meisterschaften auf der Kurzbahn: Zum ersten Mal finden in Berlin die Deutschen Meisterschaften der Schwimmer auf der Kurzbahn statt. In der Schwimmhalle an der Landsberger Allee geht es für die Sportler nicht nur darum, das Debakel der Olympischen Spiele vergessen zu machen, sondern vor allem um die Qualifikation für die Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Kanada Ende des Jahres. Alba Berlin will Aufwärtstrend fortsetzen: Nach dem holprigen Start in der Bundesliga findet Alba Berlin so langsam in die Spur. Zuletzt gab es zwei Siege in Folge. Diese Serie am Sonntag auszubauen wird allerdings keine leichte Aufgabe, denn mit den Brose Bamberg haben die Berliner den noch ungeschlagenen Tabellenführer zu Gast. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dietmar Teige Originaltitel: rbb Sportplatz

