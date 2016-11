RBB 19:00 bis 19:27 Magazin Täter - Opfer - Polizei Der rbb Kriminalreport Tötungsverbrechen nach 23 Jahren weitgehend geklärt / Bewaffneter Überfall / Goldketten gestohlen / Soko Fläming arbeitet / Aktuelle Fahndungsmeldungen D 2016 2016-11-20 02:10 HDTV Live TV Merken Tötungsverbrechen nach 23 Jahren weitgehend geklärt: Der Fall hat "Täter Opfer Polizei" über die Jahre begleitet: Am 07.Oktober 1993 verschwindet die damals 16-jährige Andrea Lohagen in Belzig (Landkreis Potsdam-Mittelmark). Fast sieben Jahre darauf, im Sommer 2000, wird ihr Leichnam auf einem verwilderten Grundstück in der Nähe des Belziger Jugendtreffs gefunden. Im Zuge der Ermittlungen konnte nunmehr der Verdacht gegen zwei Tatbeteiligte erhärtet werden. Bewaffneter Überfall: Am 01. November betrat kurz nach Mitternacht ein Unbekannter ein Pizzageschäft in der Potsdamer Friedrich-Ebert-Straße. Er bedrohte den Angestellten mit einer Waffe und raubte Geld aus der Kasse. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Charlottenstraße. Goldketten gestohlen: Die Berliner Polizei fahndet nach einem Mann, der sich am Vormittag des 10. August in einem Einkaufszentrum in Tempelhof Goldketten zeigen ließ. Dabei nahm der Mann mehrere Ketten an sich und flüchtete. Als der Dieb verfolgt wurde, kam ihm ein Komplize zu Hilfe und sprühte Reizgas. Beiden gelang die Flucht. Soko "Fläming" arbeitet: Nach der anhaltenden Serie von Geldautomatensprengungen, insbesondere in Südbrandenburg, bildet die Polizei eine Sonderkommission. Seit Anfang des Jahres kam es in Brandenburg zu 24 Sprengungen von Geldautomaten, zehn davon in Südbrandenburg. Noch im Jahr 2015 gab es lediglich neun im gesamten Land Brandenburg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Uwe Madel Originaltitel: Täter - Opfer - Polizei