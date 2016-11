RBB 15:30 bis 17:00 Familienfilm Das Traumhotel - Verliebt auf Mauritius D, A 2004 2016-11-21 10:40 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Dorothea von Siethoff (Ruth Maria Kubitschek), Besitzerin einer internationalen Kette luxuriöser Hotels, schickt ihren Neffen Markus Winter (Christian Kohlund) inkognito nach Mauritius. Der Hamburger Hotelmanager soll sich ein Bild darüber machen, ob Tina Berger (Anica Dobra) mit der Leitung des Hotels nicht überfordert ist. Dabei hat sich die tüchtige Tina vom einfachen Zimmermädchen bis zur kommissarischen Direktorin hochgearbeitet und kennt den Betrieb in allen Details. Aufmerksam verwöhnt Tina ihre Gäste. Doch momentan reibt sie sich zwischen Beruf, Mutterpflichten und Beziehungskrise mit ihrem unsteten Freund Klaus (Stephan Ullrich) auf. Tina hat mitbekommen, dass ihre Managerqualitäten geprüft werden sollen. Ungeschickterweise hält sie Pastor Stefan (Heio von Stetten), den genügsamen Gewinner eines Wettbewerbs, für Frau von Siethoffs Spion und bemüht sich nach Kräften, ihm die Ferien zu versüssen. Tinas Assistentin Janin (Elke Winkens) kümmert sich so aufmerksam um ihn, dass zwischen den beiden bald der Funke überspringt. Markus hingegen ist vom Pech verfolgt: Vom Transfer zum Hotel bis hin zur Unterbringung in einer Besenkammer läuft alles schief. In der Annahme, er sei vom Personal, wird Markus sogar zum Poolreinigen abkommandiert. Der anspruchsvolle Hotelier hat zunächst allen Grund, an Tinas Fähigkeiten zu zweifeln. Als Mann vom Fach erkennt er jedoch bald ihre beruflichen Stärken: Tatsächlich hat sie alles im Griff und bleibt sogar im dicksten Stress ganz locker. Markus fühlt sich mehr und mehr von der impulsiven Frau angezogen, und auch Tina verliebt sich in den charmanten Herrn "Meier". Gloria Behrens inszenierte "Das Traumhotel - Verliebt auf Mauritius" als zweite Episode der Reihe, die über Liebe, Leid und Leidenschaften unterschiedlichster Menschen in Hotels rund um den Globus erzählen. In den Hauptrollen sind Christian Kohlund und Ruth Maria Kubitschek zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Markus Winter) Ruth-Maria Kubitschek (Dorothea von Siethoff) Anica Dobra (Tina Berger) Elke Winkens (Janin) Heio von Stetten (Pastor Stefan Meier) Miriam Morgenstern (Leonie König) Severin Sonntag (Benny Berger) Originaltitel: Das Traumhotel Regie: Gloria Behrens Drehbuch: Hilly Martinek, Krystian Martinek Kamera: Jochen Radermacher Musik: Kambiz Giahi Altersempfehlung: ab 6