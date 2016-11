RBB 12:40 bis 13:25 Dokumentation Lichters Schnitzeljagd Lecker Hahn und lustiger Nemo D 2014 Live TV Merken Horst Lichter liebt es mit seinem Moped durchs Land zu knattern, spannende Menschen zu treffen und mit ihnen zu klönen und zu kochen. Die erste Schnitzeljagd führt den Koch ins schöne Sauerland: 'Schiefer Turm', "Krumme Frau" und "Mariechen im Garten" sind die Anhaltspunkte... Auf seinem Weg wird Horst Lichter plötzlich von einem motorisierten Kinderauto überholt. Der Fahrer gehört zum Vorstand des MiniCartClub Deutschland e.V. Silberg bei Kirchhundem. Ein Rennverein der besonderen Art: Der Club hat seinen Sitz am Kulturgut Schrabbenhof, einer denkmalgeschützten Hofanlage, die durch ehrenamtliche Mithilfe der Dorfbewohner aufwändig und liebevoll restauriert wurde. Ulrike Wesely ist die Geschäftsführerin des Hofes und bereitet im so genannten "Backes", einem uralten Backhaus, mit Horst Lichter 'Coq au Vin' und einen Siegelränder Rievekooche zu. Mit dem Hinweis "Finde Nemo" macht sich Horst Lichter anschließend auf den Weg nach Hilden. Seine Überraschung ist groß, als er am Ziel seiner Schnitzeljagd auf einen Fischotter trifft - und zwar nicht im Zoo, sondern bei Familie Gettmann zu Hause. Der ehemalige Zoodirektor Dr. Wolfgang Gettmann zog den von seiner Mutter verstoßenen Otter bei sich zu Hause mit der Flasche auf. So wurde Nemo schnell ein vollwertiges Familienmitglied. Für eine Kajak-Tour auf dem Elbsee wird ein besonderes Picknick vorbereitet. Natürlich ist auch Nemo mit von der Partie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Horst Lichter Originaltitel: Lichters Schnitzeljagd