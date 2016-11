RTL II 17:20 bis 20:15 Dokusoap Der Trödeltrupp - Schnäppchenjagd um die Welt D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Dieses Mal müssen die Trödelprofis nicht zum Bestpreis verkaufen, sondern die schönsten und außergewöhnlichsten Dinge aus aller Welt ergattern - und das zum möglichst niedrigen Kurs. Mauros Schnäppchenjagd führt ihn in die Samba-Metropole Rio de Janeiro. Nirgendwo sonst findet man so viele VW-Bullis der ersten Generation. Genau so einen möchte der Profi für die Auktion ergattern, schließlich sind die alten T1-Modelle in Deutschland besonders beliebt. Oldtimer-Experte Otto macht sich auf den Weg nach San Diego. Denn alte amerikanische Fahrzeuge sind in Deutschland gefragt - und in den USA günstig. Das verspricht hohe Gewinne! Während Mauro und Otto um den halben Erdball reisen, ist Sükrüs erstes Ziel Helsinki in Finnland. Ein echter Geheimtipp, denn dort gibt es einen der attraktivsten Märkte für Oldtimer in Europa. Außerdem hat Sükrü eine Verabredung mit der finnischen Band Lordi. Ob er hier etwas abstauben kann? Die Trödelprofis geben alles, um die Objekte ihrer Begierde möglichst günstig zu ergattern, schließlich wissen sie, dass jeder Euro für Leander zählt. Doch die drei Experten erwartet eine Reise ins Ungewisse: unbekanntes Terrain, fremde Währung und manchmal auch Verständigungsschwierigkeiten. Und dann treffen Mauro, Sükrü und Otto auch noch auf knallharte Verhandlungspartner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Schnäppchenjagd um die Welt