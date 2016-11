RTL II 14:05 bis 16:15 Dokusoap Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Nach dem Tod von Mutter Sandra stehen Vater Uwe (47), Sohn Maximilian (16) und die beiden Töchter Lea (15) und Isabel (11) vor einem großen Scherbenhaufen. Uwe und Sandra lernen sich 1997 kennen und lieben. Uwe wird über eine Zeitungsannonce auf die hübsche Sandra aufmerksam und innerhalb kürzester Zeit werden die beiden ein Paar. Dass Sandra bereits von einem anderen Mann ein Kind erwartet, tut der Liebe der beiden keinen Abbruch. Im Gegenteil, Uwe behandelt Sohn Maximilian wie sein eigenes Kind. Die Geburt der zweiten Tochter Lea soll das Familienglück perfekt machen, doch dann der Schock: Lea leidet unter einer seltenen Stoffwechselstörung und ist ihr Leben lang auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen. Damit sich Lea zuhause wohlfühlen kann und die Kinder viel Platz zum Spielen haben, zieht die Familie in ein Haus auf dem Land, das allerdings renovierungsbedürftig ist. Mit der Geburt von Töchterchen Isabel, scheint nun endlich alles zur Ruhe zu kommen. Dank Uwes handwerklichem Geschick kann sich die Familie viel Geld sparen und Uwe bereitet seiner Frau und den Kindern nach und nach ein gemütliches Eigenheim Da die Pflege von Lea sehr zeitaufwändig ist, muss Sandra ihren Job aufgeben, um voll und ganz für sie da sein zu können. Anfang 2015 passiert dann das Unfassbare: Sandra bricht im Bad zusammen und stirbt. Die junge Mutter litt bereits seit längerer Zeit an Epilepsie und erliegt einem Schlaganfall. Ohne Mutter und Ehefrau ist die Familie vollkommen hilflos und überfordert. Auch wenn Uwe schon einiges renoviert hat, so fehlt es im Zuhause noch immer an allen Ecken und Enden. Die Familie benötigt dringend einen behindertengerechten Umbau, damit die Pflege für Tochter Lea erleichtert wird. Eva Brenner und das "Zuhause im Glück"-Team greifen der Familie unter die Arme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Brenner, John Kosmalla Originaltitel: Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben