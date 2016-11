RTL II 12:10 bis 13:10 Dokusoap Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim Ein Game-Shop und ein Reiterhof - Leben und Arbeiten von zu Hause! D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Seit zehn Jahren betreibt der gebürtige Niederländer Roger (34) einen "Game-Shop". Gemeinsam mit Frau Nadine (36) träumt er schon seit Jahren von einem größeren Laden, und das am besten im eigenen Haus! Ein guter Freund bietet ihnen ein großes Zweifamilienhaus an! Doch schon bei der Besichtigung der erste Schock: Ein Katastrophenfund jagt den Nächsten. Trotzdem lässt sich Roger nicht entmutigen. Im Erdgeschoss will der 34-jährige eine große Schaufensterfront einbauen lassen. Doch der Statiker macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Und dann drohen auch noch die Behörden, ihm die Bewilligung für den Laden nicht zu erteilen... Schon unzählige Male ist Daniela (42) an einem alten Gehöft vorbeigelaufen. Doch erst als sie Ingo (42) kennen und lieben lernt, beschließt sie, das Anwesen zu erwerben und hier einen Pferdehof zu errichten. Für gerade einmal 5000 Euro kaufen sie und Ingo den heruntergekommenen Bauernhof aus dem Jahr 1850 mit fünf Hektar Land. Aber schnell finden sie den Haken an der Sache. Die 300 Quadratmeter große Wohnfläche wurde seit zehn Jahren nicht mehr betreten und zerfällt schon beim Hinsehen. Abreißen und neu aufbauen wäre vermutlich die beste Lösung. Trotzdem geht das Paar gemeinsam mit Freunden das Projekt an. Etwas anderes bleibt ihnen auch nicht übrig, denn ihr altes Haus ist bereits verkauft... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt