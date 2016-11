RTL II 09:15 bis 10:10 Mysteryserie X-Factor: Das Unfassbare Am Wegesrand / Billard / Ein Fall fürs FBI / Der Totengräber / Das Erbe USA 1999 Stereo Live TV Merken Am Wegesrand - Jerry und Mary finden ein uraltes Motorrad im Gebüsch. Trotz aller Warnungen von Mary will Jerry es gleich ausprobieren und fährt einfach los. Kurze Zeit später taucht eine Frau am Straßenrand auf, der er nicht mehr ausweichen kann. Er fährt sie an, gerät ins Schleudern, fällt hin und bricht sich ein Bein. Doch noch ehe der Krankenwagen kommt sind sowohl Frau als auch Motorrad urplötzlich verschwunden. Ein Sanitäter erzählt Jerry eine seltsame Geschichte: Vor 50 Jahren hat ein Soldat an genau jener Stelle, an der Jerry seinen Unfall hatte, mit seinem Motorrad seine Freundin angefahren. Beide starben grauenvoll. Seither taucht am Jahrestag des grauenvollen Geschehens regelmäßig ein mysteriöses Motorrad an der Unfallstelle auf... Billard - Der ruchlose Nicky hat sich einen Billardsalon ergaunert und beschäftigt dort den früheren Chef Leon als Laufburschen. Eines Tages taucht ein älterer Mann auf, der Leon seltsam bekannt vorkommt, den er aber nicht recht einordnen kann. Der Fremde fordert Nicky zum Spiel heraus und verliert. Daraufhin fordert er Revanche und setzt diesmal 50.000 Dollar. Nicky ist begeistert und hält den Salon dagegen. Da holt der Alte einen goldenen Queue von der Wand und locht alle Kugeln ein. Nun fällt Leon auch wieder ein, um wen es sich bei dem Fremden handeln muss: Great Jack Lesko, sein alter Kumpel und Ex-Weltmeister. Seltsam ist nur, dass Jack seit seiner Erblindung vor 20 Jahren keinen Queue mehr in die Hand genommen hat... Ein Fall fürs FBI - Highschoolabsolvent Tommy will unbedingt zum FBI und hilft deshalb in seiner Freizeit schon mal im örtlichen Polizeirevier bei Sheriff Driscoll aus. Tatsächlich schafft er die Aufnahmeprüfung der Akademie, doch kurz bevor er mit der Ausbildung anfangen kann, geschieht in seinem Heimatort ein Raub und Tommy verschwindet spurlos. Jahre später bekommt Driscoll einen neuen Kollegen zugeteilt. Es handelt sich um einen zwielichtigen, faulen Burschen namens Delini. Gleich der erste gemeinsame Auftrag führt sie zur Bergung einer Leiche ins Moor. Bei dem Toten handelt es In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angus Scrimm (Angus Scrimm) Fred Ornstein (Fred Ornstein) Adam Stradlin (Adam Stradlin) Frederick Coffin (Frederick Coffin) Allan Rich (Allan Rich) John Snyder (John Snyder) Constance Zimmer (Constance Zimmer) Originaltitel: Beyond Belief: Fact or Fiction Regie: Rachel Feldman Drehbuch: Bob Wolterstorff, Mike Scott Musik: Dave Russo