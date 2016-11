RTL II 06:45 bis 07:35 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Götterdämmerung USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Während die S.H.I.E.L.D.-Agenten nach der Auseinandersetzung in London noch damit beschäftigt sind, Artefakte der Asgard zu sichern, weckt ein Ereignis in Norwegen ihre Aufmerksamkeit: Die heidnische Gruppierung um Jakob Nystrom und Petra Larsen hat dort einen jahrtausendealten Baum gefällt und ein in dessen Inneren verstecktes Artefakt geborgen. Alle, die es berühren, bekommen übernatürliche Kräfte und werden dabei von einer ungebändigten Aggressivität getrieben. Um dem Ursprung des Artefakts auf die Spur zu kommen, kontaktiert das Team den in Spanien lebenden Professor Elliot Randolph. Dieser erkennt, dass das Fundstück zu einem der drei Teile eines Stabes gehört. Der Berserker, dem dieser Stab gehörte, besaß die Kraft von 20 Männern und war für seine aggressive Kampfweise bekannt. Bevor er sein Leben als Krieger aufgab, zerbrach er seinen Stab in drei Teile und versteckte diese an unbekannten Orten. Um den Fall aufzuklären, reist das Team nach Sevilla. Dort muss es jedoch feststellen, dass der Professor anscheinend eigene Pläne verfolgt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Agent Phil Coulson) Ming-Na Wen (Agent Melinda May) Chloe Bennet (Skye) Iain De Caestecker (Agent Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Agent Jemma Simmons) Brett Dalton (Agent Grant Ward) Peter MacNicol (Elliot Randolph) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Jonathan Frakes Drehbuch: Monica Owusu-Breen Kamera: David Boyd, Feliks Parnell Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12