RTL NITRO 18:40 bis 19:20 Actionserie Das A-Team Müllaktion in Manhattan USA 1983 HDTV Die Geschäftsleute von Manhattan werden seit einiger Zeit von einer Mafia-Bande terrorisiert, deren Anführer Charlie Struthers von den Kaufleuten hohe Schutzgelder kassiert. Hannibal tarnt sich als Händler und wird prompt von Struthers Männern Scully und Digger aufgesucht und bedroht. Es gelingt Hannibal, den beiden bis in die Mafia-Zentrale zu folgen. Dort erklärt er den Mafiosi, dass die Menschen der Stadt nicht länger gewillt sind, Schutzgelder zu bezahlen. Der skrupellose Mafia-Boss befiehlt daraufhin seinen Schlägertrupps, den rebellierenden Geschäftsleuten eine "Lektion" zu erteilen. Doch das gewiefte A-Team erwartet die Ganoven bereits... Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Yaphet Kotto (Mr. Struthers) Robert Tessier (Scully) Originaltitel: The A-Team Regie: Chuck Bowman Drehbuch: Frank Lupo Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 12