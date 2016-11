RTL NITRO 16:00 bis 16:55 Actionserie Knight Rider K.I.T.T.'s Unfall mit Folgen (2) USA 1985 HDTV Live TV Merken Michael erhält von Devon Miles den Auftrag, äußerst gefährliches radioaktives Material zu bewachen, das nicht in die falschen Hände geraten darf. Devons Sorge um diese mächtige Waffe ist berechtigt, denn einige dunkle Gestalten sind sehr daran interessiert, das Material in ihre Hände zu bekommen. Sie entführen Devon und Dr. Quinlin, einen bekannten Physiker, der die Substanz entwickelt hat, um das Versteck des Materials zu erfahren. Auf einer abenteuerlichen Suche nach den beiden kann Michael nur mit Hilfe von K.I.T.T. mehreren Mordanschlägen entkommen. Bei einem erneuten Versuch, ihn und sein Super-Fahrzeug auszuschalten, wird jedoch der Trans Am und seine gesamte Technik zerstört. Kitt scheint nicht mehr einsetzbar zu sein, doch da bekommt Michael unerwartete Hilfe... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Hasselhoff (Michael Knight) Edward Mulhare (Devon Miles / Fake Devon Miles) Patricia McPherson (Bonnie Barstow) Peter Parros ('RC3' Reginald Cornelius III) John Considine (Phillip Nordstrom) Mary Kate McGeehan (Jennifer Knight) Nicholas Worth (Hower) Originaltitel: Knight Rider Regie: Georg Fenady Drehbuch: Glen A. Larson, Robert Foster, Burton Armus Musik: Don Peake Altersempfehlung: ab 12