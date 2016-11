Pro7 MAXX 15:45 bis 16:15 Comedyserie Eine schrecklich nette Familie Scheiden tut weh (2) USA 1997 Merken Die Trennung der Bundys scheint unvermeidlich. Al zieht aus dem Haus aus und nimmt nur seine heiß geliebte höchstpersönliche Klobrille mit. Doch anstatt Trübsal zu blasen, stürzt er sich in sein neues Junggesellenleben. Peggy aber macht eine tiefe Krise durch: Sie sitzt den ganzen Tag auf dem Sofa und weint den regelmäßigen Einkünften ihres Mannes nach. Schließlich gelingt es Marcy und den Kindern, sie mit einer Idee aufzuheitern: Ein reicher Stiefvater muss her. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Al Bundy) Katey Sagal (Peggy Bundy) Christina Applegate (Kelly Bundy) David Faustino (Bud Bundy) Amanda Bearse (Marcy) Harold Sylvester (Griff) Ted McGinley (Jefferson D'Arcy) Originaltitel: Married ... with Children Regie: Gerry Cohen Drehbuch: Ron Leavitt, Russell Marcus, Michael G. Moye Kamera: Dan Kuleto Musik: Jonathan Wolff