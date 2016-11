Pro7 MAXX 12:50 bis 13:10 Magazin Street Food - Gutes Essen liegt auf der Hand Fundraising Party GB 2009 16:9 Merken Aarons Kumpel James organisiert eine Spendensammel-Party, in der jeder im Kostüm erscheinen soll. Von Aaron wünscht sich James die passende kulinarische Begleitung. Der einfallsreiche Küchenchef brät feurige Pimientos de Padrón, backt eine Tortilla und füllt Tintenfischtuben mit Blutwurst. Außerdem zaubert er eine traditionelle Paella. Doch in welcher Kostümierung wird er all diese Köstlichkeiten zubereiten? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Rude Boy Food Altersempfehlung: ab 6