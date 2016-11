TLC 03:35 bis 04:15 Dokumentation Verflucht - Übersinnlich und unerklärlich Der Schattenmann USA 2014 Merken Der zwölfjährige Tom und sein kleiner Bruder Tim leben mit den Eltern im Süden Floridas, der in den 60er Jahre noch weitgehend unerschlossenen war. Ihr Wohnort Lake Worth wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Die Gegend war seinerzeit ein dicht bewachsenes Sumpfgebiet, das entflohenen Sklaven und Indianern nach den Semiolenkriegen Zuflucht bot. Hier spielen die beiden Jungs regelmäßig in den Wäldern, bis sie eine unheimliche Begegnung mit einem körperlosen Wesen haben. Ab diesem Zeitpunkt verfolgt sie der "Schattenmann", egal, wohin sie gehen. Und was als Spiel begonnen hat, entwickelt sich zu einem Albtraum, der ihr Leben für immer verändert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Haunting

