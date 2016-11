TLC 22:05 bis 23:05 Dokusoap Unsere kleine Großfamilie Ein Badezimmer, sieben Johnstons USA 2015 Merken Die Renovierungsarbeiten im Haus der Johnstons gehen voran, doch in einem Raum herrscht noch Chaos: im großen Badezimmer. Solange es nicht fertig ist, müssen sich die sieben Familienmitglieder das kleine Bad teilen und treten sich gegenseitig auf die Füße. Der ganze Stress fängt an, Trents und Ambers Beziehung zu belasten, so dass sie beschließen, für einen Abend eine Family-Auszeit zu nehmen. In der Zwischenzeit hat Tochter Emma ihre Leidenschaft fürs Cheerleading entdeckt und Amber gebeten, sie für ein Trainingscamp an der Highschool einzuschreiben. Doch wird die Neunjährige ihre Schüchternheit noch vor dem Auftritt in den Griff bekommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 7 Little Johnstons

