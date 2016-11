TLC 21:10 bis 22:05 Dokusoap Alle meine Frauen Die Babyparty USA 2015 Merken Meri ist über den Stalker-Vorfall noch lange nicht hinweg und beschließt, zusammen mit Janelle eine Therapie-Sitzung zu machen - in der Hoffnung, dass ihre lang zurückliegenden Konflikte endlich aufgearbeitet werden. Janelle dagegen befürchtet, dass durch die Therapie alte Wunden aufbrechen könnten, stimmt aber trotzdem zu. Auch Kody ist skeptisch. Er erinnert sich gut, wie tief die Kluft zwischen seiner ersten und zweiten Ehefrau war. Doch es gibt auch Grund zur Freude im Hause Brown: Der Geburtstermin von Robyns Baby wird in wenigen Tagen erwartet, und die Großfamilie bereitet ein Fest zur Ankunft ihres 18ten Kindes vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sister Wives