TLC 20:15 bis 20:40 Dokusoap Couponing Extrem Susan / Cole USA 2012 Merken Sie ist die einzig wahre Gutschein-Königin: Susan aus New York hat schon Tausenden von Leuten gezeigt, wie sie mit dem Sammeln von Rabattmarken eine Menge Geld sparen können. Sie selbst besitzt über 50 000 Gutscheine, und als ihr 40. Gutscheinjubiläum ansteht, will sie mit ihren Helfern den eigenen Rekord brechen. Schnäppchenjäger Cole hat sich gerade für ein Studium an der Ohio State University eingeschrieben. Als er mit den Vorräten in sein Studentenapartment ziehen will, bekommt er Ärger mit Mitbewohner Brian. Kann Cole ihn überzeugen, für seine Schnäppchenware Platz zu machen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Couponing

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 243 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 63 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 63 Min. Inas Nacht

Show

Das Erste 00:05 bis 01:05

Seit 58 Min.