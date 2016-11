TLC 18:15 bis 19:15 Dokumentation Zoophobia - Wenn Tiere Angst machen USA 2011 Merken Als kleines Mädchen wurde Shereese von einem Hund angegriffen und hat dieses Ereignis nicht verarbeiten können, so dass sie beim Anblick von Hunden bis heute in Panik verfällt. Patrick ist eigentlich ein passionierter Reiter, doch seine Spinnenphobie ist so extrem, dass er sich an manchen Tagen gar nicht aus dem Haus traut. Und Sandra kann sich vor Angst kaum bewegen, sobald sie eine Katze sieht, obwohl sie eigentlich nie schlechte Erfahrungen mit diesen Tieren gemacht hatte. Alle drei hoffen nun auf Dr. Robin Zasio, die mit ihrer fünftägigen Konfrontationstherapie einen Ausweg aus den Phobien finden soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Extreme Animal Phobia