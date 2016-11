TLC 12:55 bis 13:25 Dokusoap Cupcake Sisters Griechisches Kunstwerk USA 2010 Merken Elaine Kallinis, die Mutter der "Cupcake Sisters", ist Griechin und kann es kaum erwarten, das griechische Frühlingsfest zu feiern. Dieses Jahr möchte sie etwas Besonderes zur Party beitragen und bittet ihre Töchter, einen speziellen griechischen Cupcake zu kreieren. In Anlehnung an die Rezepte der Großmutter backen sie schließlich in einer anstrengenden Nachtschicht 1000 Törtchen mit traditionellen Zutaten wie Zimt, Orange, Honig und Olivenöl. Außerdem hofft Elaine, dass ihre unverheiratete Tochter Katherine auf dem Festival endlich einen netten Ehemann kennenlernt und rührt für ihre gutaussehenden Landsmänner kräftig die Werbetrommel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DC Cupcakes