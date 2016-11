VOX 12:40 bis 13:30 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Genie und Wahnsinn USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der schwerstbehinderte Star-Physiker John Manotti und sein Assistent Carl Neminger stehen kurz vor dem Ziel ihrer Forschungen: einer neuen Theorie der Quantenphysik. Bevor Manotti sein Ergebnis jedoch der Öffentlichkeit präsentieren kann, wird Neminger ermordet aufgefunden. Zunächst gerät Manottis zweite Ehefrau Joanna ins Visier der Ermittler: Wollte sie eigentlich Manotti aus dem Weg räumen, dessen Pflege ihr mit der Zeit einfach zu viel geworden war? Der Verdacht erhärtet sich, als man vom Pflegepersonal erfährt, dass Manotti mehrfach misshandelt wurde: Unter anderem wurde er eine Rampe heruntergestoßen und so lange der prallen Sonne ausgesetzt, bis er beinahe einem Hitzeschlag erlegen wäre. Goren entdeckt jedoch einige Widersprüche und als er auch noch erfährt, dass die neue Theorie Manottis keiner wissenschaftlichen Prüfung standhält, keimt in ihm ein Verdacht: Manotti ist bei Weitem nicht so hilflos, wie er vorgibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Detective Robert Goren) Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Captain James Deakins) Courtney B. Vance (Ron Carver) Patrick Garner (Douglas Hagman) Austin Pendleton (John Manotti) Steve Routman (Dr. Carl Neminger) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Alex Chapple Drehbuch: Warren Leight Kamera: Jonathan Herron Musik: Mike Post