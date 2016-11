VOX 09:55 bis 10:50 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier In Gottes Namen USA 2005 2016-11-20 13:30 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Jay Peerson, ein Bewohner des neu erbauten River Tower, ist vor dem Haus mit einer Kreissäge umgebracht worden. Seit Monaten geschehen in dem noblen Wohnhaus am Ufer des Hudson bereits merkwürdige Dinge: Der Beton zerbröselt, aus den Wänden kommt Dampf heraus und die Fenster sind undicht. Offenbar hat der Bauunternehmer gepfuscht, doch Ann Merie, das Kindermädchen der ebenfalls im River Tower wohnenden Familie Martz, sieht diese Ereignisse als Plagen, die Gott den Bewohnern geschickt hat. Nachdem Ann Merie verhaftet wurde, weil sie ihre Arbeitgeberin Hillary in der Tiefgarage überfallen hat, gesteht sie auch den Mord an Peerson: Gott habe ihr befohlen, Peerson zu töten und auch Hillary Martz habe sie auf sein Geheiß hin umbringen wollen. Beim Verhör berichtet sie den Ermittlern, dass Gott zu ihr spricht, indem er ihr Fotos und Emails schickt. Den Mord an Peerson kann sie allerdings nicht begangen haben, denn sie hat keine Ahnung, wie man eine Kreissäge bedient. Doch wer hat Peerson dann umgebracht und wer schickt Ann Merie diese angeblichen Nachrichten von Gott? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Detective Robert Goren) Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Captain James Deakins) Courtney B. Vance (Ron Carver) Patrick Garner (Douglas Hagman) Ken Krugman (Jay Peerson) Missy Doty (Ann Merie) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Alex Chapple Drehbuch: Jim Sterling Kamera: Frank Prinzi Musik: Mike Post