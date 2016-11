Super RTL 20:15 bis 22:15 Show Upps! Die Pannenshow D 2010 Stereo Merken Sie können so süß sein, die lieben Kleinen. Aber wehe, wenn sie losgelassen werden! Kinder zwingen nicht selten die stärksten Erwachsenen in die Knie. Saft verschütten, Tapeten bemalen - das sind nur zwei der Spezialitäten, die Kinder drauf haben. Dennie Klose präsentiert in "Upps! Die Pannenshow" Kinderkram zum Haareraufen. Die herrlichsten Pannen mit kleinen Tyrannen und unglaubliche Momente mit niedlichen Giftzwergen. Da sind Szenen auf Video gebannt, die so manchen Eltern bestens bekannt vorkommen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennie Klose Originaltitel: Upps! Die Pannenshow

