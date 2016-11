Super RTL 12:00 bis 13:15 Trickfilm Barbie und ihre Schwestern in: Das große Hundeabenteuer USA 2015 Stereo HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Barbie und ihre Schwestern Skipper, Chelsea und Stacie machen gemeinsam einen Ausflug zu ihrer Großmutter. In Willows angekommen durchstöbern sie den Dachboden und werden fündig: Sie stoßen auf eine mysteriöse Schatzkarte, die den Weg zu ganz besonderen Kostbarkeiten weist. Unterstützt von einigen niedlichen Hundewelpen machen sich die Geschwister auf die Suche ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Barbie & Her Sisters in the Great Puppy Adventure Regie: Andrew Tan Drehbuch: Amy Wolfram Musik: Douglas Pipes Altersempfehlung: ab 6