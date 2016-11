n-tv 03:50 bis 04:35 Dokumentation Klima extrem - Wetter außer Kontrolle GB 2013 2016-11-22 01:10 16:9 HDTV Live TV Merken Hunderte Spinnen, die vom Himmel fallen: Was für viele der Stoff für unliebsame Alpträume und eine echte Horrorvorstellung ist, wird in Brasilien zur Realität. Um ein neues Zuhause zu finden, lassen sich diese Spinnen vom Wind von Netz zu Netz gleiten. Die n-tv Dokumentation zeigt die verrücktesten und spannendsten Phänomene der Natur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Strangest Weather on Earth

