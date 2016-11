n-tv 00:10 bis 01:10 Dokumentation Verschwörungstheorien - Geheimakte Aliens GB 2015 16:9 HDTV Live TV Merken UFOs - immer wieder werden sie leuchtend am Himmel gesehen und manchmal berichten Zeugen sogar von Aliens. Doch geraten überhaupt alle Berichte zu solchen Vorkommnissen an die Öffentlichkeit? Oder halten Regierungen diese Geschichten teilweise geheim? Die n-tv Dokumentation erzählt die Geschichte eines Mannes, der laut eigenen Angaben durch eine dunkle Sphäre entführt worden war. Und was hat der Flugzeugabsturz ein Jahr später am gleichen Ort zu bedeuten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Conspiracy rising